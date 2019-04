Herdenking Armeense genocide: Turkse Nederlander komt met uitgestoken hand

Het begin van die dialoog is waar het nu allemaal om draait, zegt de Nederlands-Armeense Tatevik Martirossian. Zij is vandaag ook onderdeel van de groep die de krans legt. "Er wordt nu een hand uitgestoken naar de Armeense gemeenschap en die neem ik aan. Ik heb heel veel respect voor Turkse Nederlanders die zich hiervoor inzetten."

Martirossian is ervan overtuigd dat de genocide een gezamenlijk trauma is. "Van de Turken, de Koerden en de Armeniërs. Het is een zwarte bladzijde uit het verleden, maar die bladzijde moeten we samen omslaan. Erkenning van de genocide en het gezamenlijk herdenken ervan is een stap in die richting. We hebben elkaar nodig om elkaars wonden te helen."

Menselijkheid erkennen

Martirossian verhuisde op haar negende naar Nederland. "Ik had nog nooit een Turk gezien in mijn leven. Je moet je voorstellen dat het onderwerp genocide enorm is in Armenië. Toen ik voor het eerst een Turk ontmoette kwam ik in contact met die heftigheid en merkte ik meteen dat er een muur tussen ons in kwam te staan. Een gevoel van ongemak." Dat gevoel ging Martirossian onderzoeken. "Ik vroeg me af hoe het kan dat het al zo lang geleden is, maar toch nog zo gevoelig."

Ze leerde van haar zoektocht hoe belangrijk het verleden is voor de toekomst, vertelt ze. "Het herdenken van het verleden is essentieel voor het begrijpen van het heden en het vormen van de toekomst. Ik wil echt strijden voor een toekomst waarin Armenië het slachtofferschap van zich af kan werpen. Dat we elkaars menselijkheid erkennen."