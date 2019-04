Ook FvD-Kamerlid Hiddema krijgt mogelijk te hoge vergoeding

De verblijfskostenvergoeding van Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema is mogelijk duizenden euro's te hoog, schrijft de Volkskrant. Gisteren meldde de krant hetzelfde over PVV-Kamerlid Dion Graus, die daarop opriep tot een onderzoek naar hemzelf.

Het draait allemaal om de verblijfskostenvergoeding die politici ontvangen als ze buiten Den Haag wonen: hoe verder weg de woonplaats ligt, hoe hoger de vergoeding. Hiddema krijgt de hoogst mogelijk vergoeding van 24.278,80 euro per jaar omdat hij officieel in Maastricht woont.

Ondanks zijn registratie in Maastricht erkent Hiddema na vragen van de Volkskrant vooral in Amsterdam te wonen. Met die woonplaats zou de verblijfskostenvergoeding een stuk lager uitkomen op 17.017 euro per jaar.

'Het gaat mij niet om de centen'

Het Kamerlid zegt voordat de krant vragen stelde, nooit eerder van de verblijfskostenvergoeding te hebben gehoord. "U hebt me wakker geschud. Ik had geen benul." Hiddema overweegt het te veel ontvangen geld (in totaal zo'n 15.000 euro) terug te betalen. Hij wil eerst nog uitzoeken of de vergoeding volgens de regels is verlopen.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zegt in de Volkskrant dat volgens de wet iemand zich moet registeren in een plaats waar hij naar verwachting twee derde van zijn tijd verblijft. Hiddema geeft toe dat hij twee derde van zijn tijd in Amsterdam woont, maar wijst erop dat hij als advocaat maar in één plaats geregistreerd mag staan. "En mijn kantoor staat al veertig jaar in Maastricht. Het gaat mij niet om de centen. Ik wist niet eens dat die verblijfskostenvergoeding bestond."

In totaal 32 Kamerleden hebben een woonplaats opgegeven die verder dan 150 kilometer van Den Haag ligt. Zij ontvangen dus allemaal de maximale vergoeding van ruim 24.000 euro. Volgens de Volkskrant voert de Tweede Kamer geen controles uit op de verblijfskostenvergoeding.