Na vuur bedreigt nu regen de Notre-Dame

Het team dat aan het herstel van de Notre-Dame in Parijs werkt, vreest voor meer schade aan de kathedraal nu regen wordt verwacht. Bergbeklimmers trekken een enorm dekzeil over de eeuwenoude kerk. Zij zijn bezig aan een race tegen de klok.

De verwachting is dat vandaag de eerste buien vallen in Parijs en er is meer neerslag voorspeld voor donderdag. De regen zou extra schade kunnen aanrichten aan de Notre-Dame, waarvan het dak vorige week maandag grotendeels werd verwoest bij een grote brand.

Het bedekken van de kathedraal heeft de hoogste prioriteit, zei hoofdarchitect Philippe Villeneuve gisteren tegen de Franse televisiezender BFMTV. De bergbeklimmers zijn gistermiddag begonnen met het spannen van het dekzeil, dat enkel een tijdelijke oplossing is. Het is de bedoeling dat op termijn een enorm regenscherm de kerk beschut, maar dat scherm is nog niet klaar.

Deel Notre-Dame al onder water

Experts zeggen dat de regen vooral tot extra schade aan het dak kan leiden. Het regenwater zou holle stukken in het gewelfde plafond kunnen vullen, waardoor de bogen die het dak ondersteunen mogelijk instorten.

Op dit moment staat al een deel van de kathedraal van ruim 800 jaar oud blank door het vele water dat is gebruikt bij het blussen van de brand. Het kostte vorige week maandag in totaal zo'n 12 uur om het vuur helemaal uit te krijgen. Uiteindelijk slaagden brandweermensen erin om het geraamte, de twee grote torens en een deel van het interieur te redden.

Sindsdien hebben Franse bedrijven en gefortuneerden honderden miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor het herstel van het werelderfgoed. De verwachting is dat het zeker vijf tot zes jaar gaat duren voordat de Notre-Dame weer wordt opengesteld voor het publiek.

Kijk hier terug hoe het vuur om zich heen greep in de eeuwenoude kathedraal: