Slachtoffers aanslagen Sri Lanka herdacht in centrum Amsterdam

Zo'n vijftig mensen hebben in het centrum van Amsterdam de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka herdacht. Op de Dam werden toespraken gehouden en bloemen gelegd. Ook werd de vlag van het getroffen land geprojecteerd op de gevel van station Amsterdam Centraal.

Op Facebook was een oproep gedaan voor een wake in de hoofdstad, om stil te staan bij de zeker 321 slachtoffers van de aanslagen op Eerste Paasdag. Onder de aanwezigen waren veel mensen die Sri Lanka goed kennen. Zij vertelden dat ze de Sri Lankanen een hart onder de riem wilden steken.

Burgemeester Femke Halsema hield een toespraak. "We zijn hier niet met duizenden, maar we zijn hier wel uit overtuiging", zei ze, "zodat we samen ons medeleven met het Sri Lankaanse volk kunnen betuigen. Ons hart huilt om wat er is gebeurd op Sri Lanka."