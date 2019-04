Amsterdam stapt naar rechter om staking boa's op Koningsdag

De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter om te voorkomen dat handhavers gaan staken op Koningsdag. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn van plan het werk neer te leggen tussen 18.00 en 21.00 uur, maar volgens de gemeente is Koningsdag niet het juiste moment en gaat de actie te ver.

De boa's willen met de actie afdwingen dat ze een betere uitrusting krijgen om zich te verdedigen tegen agressie. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft al toegezegd dat ze bodycams krijgen, maar de handhavers willen bijvoorbeeld ook een wapenstok, handboeien of pepperspray.

Een woordvoerder van de vakbond van boa's zei eerder dat het te lang duurt. "We hebben nog geen enkel argument gehoord van de burgemeester en minister waarom we geen extra geweldsmiddelen zouden kunnen gebruiken. Onze mensen zijn bekwaam en er is een noodzaak."

Laatste waarschuwing

Vanmorgen voerden de boa's nog actie op de Dam in Amsterdam, als "laatste waarschuwing" aan Halsema, schrijft NH Nieuws. Ook was er in de middag nog een gesprek tussen de partijen, maar dat leverde niets op.

"We konden lang meegaan in de publieksvriendelijke acties. Dat ging ook steeds in overleg", zegt een woordvoerder, maar de gemeente kan zich niet vinden in de staking op Koningsdag. "Juist op een moment dat de halve stad leegstroomt en de politie afhankelijk is van samenwerking met de boa's."

De rechter gaat zich nu buigen over de voorgenomen staking. Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam.