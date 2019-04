Aanslagen in Sri Lanka passen in het IS-plaatje van mondiale godsdienstoorlog

Wie is verantwoordelijk voor de bloedige aanslagen in Sri Lanka? Het antwoord op die vraag is ruim twee dagen later nog niet kristalhelder, maar er sijpelt wel steeds meer informatie door over de bomaanslagen op hotels en kerken. Drie extremistische moslimgroeperingen worden tot nu toe genoemd.

Kort na de aanslagen in Sri Lanka wees de regering een onbekende lokale radicale moslimgroepering aan: National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Later kwam daar de eveneens onbekende groep Jammiyathul Millathu Ibrahim bij. En vandaag eiste IS de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. Het is heel aannemelijk dat die laatste organisatie erbij betrokken was, zeggen terrorisme-experts Beatrice de Graaf en Jelle van Buren.

Iconocide

"Het heeft de signatuur van IS: het aanwakkeren van sektarisch geweld", zegt De Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. "Iconocide, wordt dat wel genoemd. Het doden van hen die beelden aanbidden. In dit geval christenen."

De Sri Lankaanse regering zei al snel dat lokale aanslagplegers zeer waarschijnlijk hulp uit het buitenland hebben gekregen, vooral vanwege de omvang van de operatie. Ongeveer tegelijkertijd gingen bommen af op negen locaties. 321 mensen kwamen daarbij om, honderden raakten gewond.

"Dit was natuurlijk heel groot, dus iedereen denkt dat die kleine lokale groeperingen dat nooit alleen voor elkaar kunnen hebben gekregen", stelt Jelle van Buren. "En dit excessieve geweld past bij de werkwijze van IS. Maar zeker weten we het nog niet, want Islamitische Staat claimt ruimhartig."

Een aanwijzing voor betrokkenheid van de terreurgroep zijn de beelden die naar buiten zijn gebracht door Amaq, het propagandakanaal van IS. Daarop zijn volgens de extremistische organisatie de aanslagplegers te zien die trouw zweren aan de organisatie.