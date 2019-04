Stoffelijke resten gevonden bij onderzoek naar vermiste vrouw Soest

In Soest zijn stoffelijke resten gevonden bij het onderzoek naar een vermiste 52-jarige vrouw. De politie onderzoekt of het gaat om het lichaam van de vrouw.

In en om het huis aan de Lange Brinkweg in Soest wordt al de hele dag onderzoek gedaan door de politie. Het onderzoek draait om de 52-jarige Miranda Zitman. Zij werd op 21 januari als vermist opgegeven, meldt RTV Utrecht.

Zitman had een kapsalon aan huis. In januari zou ze een e-mail hebben gestuurd aan klanten waarin ze haar vertrek aankondigde. Ze zou naar het buitenland gaan. Daarna werd niets meer van de vrouw vernomen.

Partner aangehouden

Eerder vandaag werd een 56-jarige man aangehouden in verband met de vermissing. De politie meldt nu dat het gaat om haar partner. Hij had zich bij de politie gemeld met informatie over de vermissing.