Vandalen gooien potten verf over miljoenen jaren oude zwerfkeien

Op Texel hebben onbekenden twee zwerfkeien beklad van naar schatting 500 miljoen jaar oud. De vandalen leegden meerdere potten verf over de keien, meldt de provincie Noord-Holland.

De stenen werden in januari gevonden bij graafwerkzaamheden in het natuurgebied Waalenburg en vervolgens omhooggehaald. Ze wegen 7000 en 4500 kilo. Besloten werd om ze naast een fietspad te plaatsen.

Afgelopen vrijdag werden de laatste hekken op de bouwplek feestelijk verwijderd en werden de keien voor iedereen toegankelijk. Een dag later ontdekte een boswachter van Natuurmonumenten dat ze met verf waren overgoten. Ook het fietspad ernaast en een bankje bleken beklad.

Schoonmaken

"Heel vervelend", zegt een woordvoerder van de provincie. "We weten ook nog niet wat voor verf het is, dus het is de vraag of we dit eenvoudig kunnen schoonmaken."

De provincie roept mensen die iets opvallends hebben gezien op om contact op te nemen met de politie. Samen met Natuurmonumenten is aangifte gedaan.