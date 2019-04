Alleen Sri Lankanen opgepakt in verband met aanslagen

Naar aanleiding van de zelfmoordaanslagen zondag in Sri Lanka, waarbij 321 mensen om het leven zijn gekomen, zijn tot nu toe alleen Sri Lankanen opgepakt. Premier Wickremesinghe heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Eerder waren er berichten dat er een Syriër onder de arrestanten was. De premier zei dat sommigen van de verdachten in het buitenland zijn geweest en weer naar Sri Lanka zijn teruggekeerd, waarmee hij waarschijnlijk doelt op Syriëgangers.

De autoriteiten zeiden gisteren al dat de twee radicale moslimgroeperingen die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslagen waarschijnlijk hulp uit het buitenland hebben gehad, mogelijk van terroristische netwerken als al-Qaida en IS. Ook is geopperd dat sommige daders of medeplichtigen in Syrië zijn geweest. Wickremesinghe zei dat de daders inderdaad banden met IS hadden. Hij zei er rekening mee te houden dat er nog meer extremisten actief zijn en dat die ook nog over explosieven beschikken.

Kritiek op autoriteiten

Volgens de premier verloopt het onderzoek naar de daders goed. De Sri Lankaanse autoriteiten krijgen kritiek, omdat er begin deze maand door inlichtingendiensten al werd gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanslag. Daar zou niets mee gedaan zijn. Verder zijn er vragen over de interne verhoudingen binnen de regering, waar de premier het aan de stok heeft met de president.

Die ontsloeg hem in oktober, maar de rechter maakte dat ongedaan. Wel mag Wickremesinghe sindsdien niet meer bij vergaderingen van de nationale veiligheidsraad zijn. De premier ontkende op zijn persconferentie dat hij in onmin leeft met de president. "Er zijn problemen geweest", zei hij, "maar die hebben we opgelost".

Dat de aanslagen een vergelding zijn voor de aanslag op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland vorige maand, acht de premier mogelijk. Hij was niet zo stellig als de onderminister van Defensie, die vanmorgen stelde dat de voorlopige onderzoeksresultaten in die richting wezen.