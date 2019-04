Trump gaat weer op de thee bij Queen Elizabeth, alleen nu officieel

De eerste keer ging het uiteindelijk officieel niet door, maar nu moet het gaan lukken: president Trump gaat op staatsbezoek naar Groot-Brittanniƫ. Hij heeft een uitnodiging van Queen Elizabeth geaccepteerd en bezoekt in juni, samen met zijn vrouw Melania, Buckingham Palace.

De president was vorig jaar zomer ook al in Engeland. Dat was alleen een werkbezoek en geen officieel staatsbezoek: daardoor was er bijvoorbeeld geen staatsbanket met de koningin en ook veel minder ceremonieel. Trump ging toen alleen op de thee bij Queen Elizabeth, op haar kasteel in Windsor. Ook sprak hij - eveneens buiten Londen - met de Britse premier May.

Tijdens dat bezoek werd er in Londen door tienduizenden Britten gedemonstreerd tegen de komst van de president. De betogers lieten onder meer een opblaasbare babyversie van de president over de stad vliegen: