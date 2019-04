Drie Amsterdammers opgepakt voor handgranaat bij honk ADO

De politie heeft vanochtend drie Amsterdammers aangehouden omdat ze te maken zouden hebben met de handgranaat bij het supportershonk van voetbalclub ADO Den Haag.

Op 9 april werd daar 's ochtends een explosief aangetroffen. De EOD werd opgeroepen om de handgranaat te verwijderen.

De vondst leidde tot grote beroering. Trainer Alfons Groenendijk liet later in de week weten dat het een granaat was "die op exploderen stond".

Andreaskruisen

De arrestanten zijn twee mannen van 18 jaar en een man van 21. Hun motief is niet bekend. Er was al een vermoeden van een link met Amsterdam vanwege de graffiti met drie andreaskruisen, schrijft Omroep West.

In Amsterdam werden in februari gebouwen beklad met gele en groene verf - de clubkleuren van de Haagse voetbalclub - vermoedelijk door ADO-supporters. Ook De Dokwerker werd beklad, het beeld dat herinnert aan de Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog.

Het botert al jaren niet tussen ADO en Ajax.