Concertgebouworkest en dirigent Gatti schikken ruzie over ontslag

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) en de weggestuurde dirigent Daniele Gatti hebben hun onenigheid bijgelegd, meldt het orkest op de eigen website. Als blijk van waardering voor Gatti's artistieke bijdrage brengt het orkest nog dit jaar drie opnamen uit van door hem gedirigeerde concerten.

De Italiaan Gatti, de zevende chef-dirigent van het KCO, werd vorig jaar augustus ontslagen naar aanleiding van beschuldigingen van ongepast gedrag tegenover vrouwen. Nadat The Washington Post klachten over Gatti van jaren geleden had gepubliceerd, maakten ook vrouwelijke leden van het Concertgebouworkest melding van dergelijk gedrag na Gatti's aantreden in Amsterdam in 2016. Gatti zei destijds dat de klachten hem verrasten en sprak van een lastercampagne.

Hij vroeg zijn advocaten om zo nodig juridische stappen te ondernemen tegen het ontslag.

'Uitvoerig overleg'

Nu meldt het KCO dat de kwestie "na uitvoerig overleg" is opgelost. Behalve de afspraak dat er opnamen van concerten van Richard Strauss, Berlioz en Mahler worden uitgebracht, zwijgt het orkest over de details van de afspraken. "Het statement van het orkest is volledig", zegt een woordvoerder van het KCO. "Als er sprake was geweest van een financiƫle genoegdoening had dat er ook in gestaan."

Ook over de klachten van de orkestleden wil het Concertgebouworkest verder niets kwijt. Er zijn geen afspraken gemaakt over een mogelijk optreden van Gatti als gastdirigent in de toekomst.

In december werd Gatti benoemd tot chef-dirigent van operahuis Teatro dell' Opera di Roma. Hij kreeg een aanstelling voor twee jaar.