Podcast De Dag: waarom gemeenten (nog) niet staan te springen om staatswiet

Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich inschrijven voor een experiment met legaal gekweekte wiet, maar de vraag is hoeveel dat er daadwerkelijk gaan doen. Veel burgemeesters hebben de afgelopen maanden hun handen afgetrokken van staatswiet.

Met burgemeester Paul Depla is Breda is één van de laatste gemeenten die zo'n proef nog wel zien zitten. Hij wil het liefst andere voorwaarden voor het experiment, maar blijft optimistisch. "Als de eerste stapjes zijn gezet, is er geen weg meer terug. Over een paar jaar zijn we af van dat hele gedoogbeleid", zegt hij.

In De Dag bespreekt Depla de voors en tegens van staatswiet.