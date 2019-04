Inzamelactie voor Sri Lanka: 'Het is zo'n lief land, zo verbaasd dat het daar gebeurt'

De Wit wil nu zoveel mogelijk geld ophalen. Het doel is 20.000 euro. Ze heeft met haar contactpersonen afgesproken op een later moment te beslissen waar het geld precies naartoe gaat.

"Als er genoeg geld binnen is, gaan we kijken waar we het geld het best aan kunnen besteden, waar we de meeste impact kunnen hebben. Er is meer dan genoeg te doen. Ik heb gisteren nog gebeld met mijn contactpersoon en die zei dat er veel kinderen zijn die een arm missen, of blind zijn geworden; of hun ouders zijn verloren. En de kerken zijn natuurlijk kapot."

Nationale rouw

Vandaag is een dag van nationale rouw in het land. Vanmorgen werden drie minuten stilte in acht genomen. Veel mensen in het land leven nog in onzekerheid. De lichamen van veel slachtoffers zijn onherkenbaar verminkt waardoor de identificatie ingewikkeld is.

Vanochtend werd een massabegrafenis gehouden: