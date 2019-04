Gemeenten hangen vlaggen halfstok voor slachtoffers Sri Lanka

In veel gemeenten hingen half maart ook de vlaggen halfstok. Dat was naar aanleiding van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen. De aanslagen in Sri Lanka zouden een vergelding zijn voor die aanslagen.

Het is aan gemeenten zelf of ze de vlag halfstok willen hangen. In sommige gevallen komt vanuit het ministerie van Algemene Zaken een vlaginstructie. Dat gebeurde vorige maand na de aanslag op de tram in Utrecht. Op instructie van premier Rutte hingen de vlaggen op overheidsgebouwen op 18 maart halfstok.