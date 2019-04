Vietnamese oud-president die Killing Fields stopte, overleden

Na een lang ziekbed is de Vietnamese oud-president Le Duc Anh op 99-jarige leeftijd overleden. Hij sloot zich al in de jaren 30 van de vorige eeuw aan bij de communistische partij en vocht achtereenvolgens tegen de Franse kolonisator en tegen de Amerikanen in de Vietnamoorlog (1955-1975).

In 1975 hoorde hij bij de 'bevrijders van Saigon', het huidige Ho Chi Minh Stad, die de regering van het pro-Amerikaanse Zuid-Vietnam omverwierpen en de laatste Amerikaanse militairen verjoegen.

Invasie van Cambodja

Drie jaar later leidde Le Duc Anh de Vietnamese invasie in buurland Cambodja, waarmee een eind kwam aan het schrikbewind van Pol Pot en zijn militante Rode Khmer. Onder diens bewind kwamen naar schatting 1,5 tot 2 miljoen Cambodjanen om het leven, van wie velen in de zogeheten Killing Fields ten zuiden van de hoofdstad Phnom Penh.

Le Duc Anh was van 1992 tot en met 1997 president van Vietnam. Hij bleef een conservatieve communist die moeite had met voorzichtige hervormingen in de richting van de markteconomie.