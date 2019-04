OM vervolgt scholier voor dubbele moordpoging op school Roermond

Justitie in Limburg vervolgt de jongen die in september bij een school in Roermond een paar schoten loste voor dubbele poging tot moord, dan wel doodslag. Dat bevestigt een woordvoerder, na berichtgeving in De Limburger. Daarnaast wordt de 16-jarige jongen verdacht van zware mishandeling, bedreiging en wapenbezit.

De verdachte ging vrijdag 14 september zwaarbewapend naar de school voor speciaal onderwijs. Hij had een luchtbuks, messen en een bijl bij zich. Binnen en buiten loste hij een paar schoten, maar er raakte niemand gewond. Docenten wisten hem te overmeesteren, voordat hij meer schade kon aanrichten. Vermoedelijk was ruzie met een medescholier het motief.

De zaak zou vandaag door een jeugdrechter worden behandeld. Omdat een van betrokken partijen niet kon, is de zitting naar juli verplaatst.