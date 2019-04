'Terreuraanslagen Sri Lanka waren vergelding voor Christchurch'

De golf van aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka van zondag was bedoeld als vergelding voor de terreurdaad vorige maand in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dat heeft de onderminister van Defensie van Sri Lanka gezegd in het parlement. Hij baseert zich op de eerste resultaten van het onderzoek naar de aanslagen van zondag.

In Christchurch schoot Brenton Tarrant, een 28-jarige Australiër, op 15 maart vijftig mensen dood in en bij twee moskeeën. Tientallen anderen raakten gewond. Tarrant is een rechts-extremist, die heeft verklaard dat hij wraak wilde nemen voor aanslagen door moslimextremisten in Europa.

Er zijn voor het eerst beelden naar buiten gekomen van de aanslagen. Het gaat om bewakingsbeelden, waarop verdachte van de aanslag op de Sint Sebastiaankerk in Negombo is te zien: