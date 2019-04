Marktkooplieden balen van zooi na kampioensfeest FC Twente

Dozen vol wijnflessen, bierblikken en prullenbakken vol kots: de ochtend na het kampioensfeest van FC Twente was het Van Heekplein in Enschede nog een grote chaos. Tot onvrede van marktmanager Willem Snel.

De markt op het plein is elke dinsdag, vanochtend begon die tussen de rotzooi. "Het is één grote plakkerige bende. Dit is geen chic einde van het kampioensfeest", zegt hij tegen RTV Oost.

Terwijl de veegwagens rond zevenen druk zijn om de rotzooi op te ruimen, pakt ook marktmanager Snel een bezem. Toen hij vanochtend om 06.15 uur op het plein kwam, schrok hij.