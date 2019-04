Paleis deelt foto's van jarige prins Louis (1)

De foto's zijn eerder deze maand genomen door Kate, in de tuin van hun huis, Anmer Hall in Norfolk. Kate maakte ook de eerste portretfoto's van Louis toen hij net geboren was.

Prins Louis werd precies een jaar geleden geboren in het St. Mary's Hospital in Londen. Hij is het derde en jongste kind van William en Kate: zijn zus Charlotte wordt volgende week 4 en zijn broer George wordt op 22 juli 6 jaar oud.

Louis heet voluit Zijne Koninklijke Hoogheid prins Louis Arthur Charles of Cambridge. De prins is vijfde in lijn voor de troonopvolging.