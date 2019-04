Wekdienst 23/4: uitspraak tegen bedreigster Baudet en huldiging Twente

Wat heb je gemist?

In Sri Lanka is vannacht de noodtoestand ingegaan. Die geeft het leger en politiediensten meer ruimte om mensen op te pakken en vast te houden. Het is voor het eerst dat de noodtoestand geldt sinds tien jaar geleden de burgeroorlog in het land eindigde. Twee dagen na de aanslagen, die op Eerste Paasdag meer dan 300 levens en 500 gewonden eisten, is er vandaag een dag van nationale rouw.

Ander nieuws uit de nacht: