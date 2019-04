Hoogste hof Myanmar handhaaft 7 jaar cel voor Reuters-journalisten

Het Hooggerechtshof van Myanmar heeft het beroep van twee journalisten van persbureau Reuters afgewezen. De twee zijn eerder veroordeeld tot zeven jaar cel voor hun verslaggeving over de onderdrukking van de islamitische Rohingya in het land.

De journalisten uit Myanmar kregen voor hun werk eerder deze maand een Pulitzer, een Amerikaanse prijs voor journalisten die zich onderscheiden.

Wa Lone en Kyaw Soe Oo werden in december 2017 opgepakt. In september kregen ze de celstraf opgelegd. Ze waren aangeklaagd voor het illegaal in bezit hebben van overheidsdocumenten. Een hof wees hun beroep eerder ook al af.

De journalisten zeggen dat ze erin geluisd zijn. De politie zou hun documenten hebben aangeboden. Toen ze die in ontvangst wilden nemen werden ze meteen opgepakt.

Internationaal is hun veroordeling door mensenrechtenorganisaties, media, de VN en regeringen scherp veroordeeld als een aanval op de persvrijheid.