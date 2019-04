Real IRA bekent doodschieten Noord-Ierse journaliste

De Real IRA, een splintergroep van de IRA, heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de dood van de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. De 29-jarige journaliste werd donderdag doodgeschoten in het Noord-Ierse Londonderry.

In een brief aan de lokale krant The Irish News biedt de organisatie oprechte verontschuldigingen aan voor de dood van McKee aan de partner, familie en vrienden van McKee. "Lyra McKee is op tragische wijze om het leven gekomen toen ze tijdens een aanval op de vijand naast de vijandelijke troepen stond", staat er in de brief.

'Uiterst voorzichtig'

De rellen voorafgaand aan de dood van de journaliste waren volgens de beweging uitgelokt door de politie. In de verklaring staat verder dat de groepering zijn vrijwilligers heeft opgedragen om in de toekomst bij aanvallen op de vijand "uiterst voorzichtig" te werk te gaan. Er zouden ook maatregelen zijn genomen om dit mogelijk te maken.

De Real IRA (ook bekend als New IRA) wil een verenigd Ierland. De groep splitste zich in 1998 af van het Ierse Republikeinse Leger (IRA), uit onvrede met het vredesakkoord dat de IRA getekend had met Groot-Brittanniƫ.