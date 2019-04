30 jaar cel voor moord op Bulgaarse journalist

In Bulgarije is een man veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op tv-journalist Viktoria Marinova. Haar lichaam werd in oktober vorig jaar gevonden langs de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze was ook verkracht.

De veroordeelde is een man van 21. Hij heeft in het proces een bekentenis afgelegd en kwam zo uit onder een levenslange celstraf. De dader vluchtte na de moord naar Duitsland maar werd al snel opgepakt. Een week na de moord leverde Duitsland hem uit aan Bulgarije.

Volgens het Bulgaarse OM had de dader een seksueel motief. Eerder werd nog vermoed dat ze vanwege haar werk als journalist was gedood.