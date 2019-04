Brunei verdedigt stenigingswet homo's

Brunei verdedigt in een brief aan het Europees Parlement de nieuwe wet die homoseks bestraft met steniging. De diplomatieke delegatie bij de EU van het koninkrijk vraagt om "tolerantie, respect en begrip" voor de wens van Brunei traditionele familiewaarden in stand te houden, schrijft The Guardian.

Verder zal het niet zo snel tot steniging komen, staat in de brief, omdat voor een veroordeling twee mannelijke getuigen nodig zijn die er een "hoge morele standaard" op nahouden.

Stokslagen

Onder de nieuwe sharia-wetgeving, die begin deze maand werd afgekondigd, kunnen dieven bestraft worden met amputatie. Mensen die kleren dragen van het andere geslacht kunnen stokslagen krijgen.

In de brief aan het Europees Parlement staat dat het met die stokslagen wel meevalt. Ze mogen alleen met "beperkte kracht" worden toegediend, en niet op het gezicht, hoofd, buik, of in het kruis. Er mogen geen wonden ontstaan en ook is het niet de bedoeling dat botten gebroken worden, valt te lezen.

Sancties

De maatregelen leidden internationaal tot veroordelingen. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie eerder opgeroepen sancties in te stellen tegen Brunei, zoals het bevriezen van tegoeden en visa-beperkingen. Ook wil het dat negen internationale luxehotels waarvan Brunei eigenaar is op een zwarte lijst komen. Onder anderen George Clooney en Elton John hebben ook opgeroepen tot het boycotten van deze hotels.

Brunei was tot 1984 een Britse kolonie. Sindsdien is homoseksualiteit er strafbaar. Tot voor kort stond er een celstaf op.