Noodtoestand van kracht, dag van nationale rouw in Sri Lanka

In Sri Lanka is vannacht de noodtoestand ingegaan. Die geeft het leger en politiediensten meer ruimte om mensen op te pakken en vast te houden. Het is voor het eerst sinds tien jaar geleden de burgeroorlog in het land eindigde.

Twee dagen na de aanslagen die op Eerste Paasdag bijna 300 levens en 500 gewonden eisten, is er een dag van nationale rouw. Onder de slachtoffers zijn twaalf nationaliteiten; ook drie Nederlanders kwamen om het leven. Veel mensen in Sri Lanka weten nog niet of hun dierbaren onder de doden of gewonden zijn.

Eerder gewaarschuwd

Gisteren maakte de regering bekend dat de aanslagen het werk zijn van een lokale extremistische moslimgroepering, mogelijk met hulp uit het buitenland. Het gaat om National Thowheeth Jama'ath ('Groepering van Gods Eenheid'), een radicaal-islamitische organisatie waarvan weinig bekend is behalve dat leden in verband worden gebracht met het beschadigen van boeddha-beelden eind vorig jaar. Dat zette toen veel kwaad bloed in het overwegend boeddhistische Sri Lanka; 70 procent van de bevolking is boeddhistisch, zo'n 10 procent moslim.

Intussen wordt steeds de nadrukkelijker de vraag gesteld of de aanslagen voorkomen hadden kunnen worden als de Sri Lankaanse autoriteiten alerter waren geweest. Minister van Volksgezondheid Senaratne zei gisteren dat zijn land op 4 april is gewaarschuwd door buitenlandse inlichtingendiensten dat zelfmoordterroristen op verschillende plaatsen wilden toeslaan bij christelijke en katholieke kerken en toeristische bestemmingen. Senaratne bood excuses aan en erkende de verantwoordelijkheid die zijn regering draagt.

Ook na 4 april waren er verschillende waarschuwingen die binnen het Sri Lankaanse veiligheidsapparaat werden gedeeld. Politieke conflicten zouden ook een rol hebben gespeeld. In oktober werd het land in een politieke crisis gestort nadat president Maithripala Sirisena premier Ranil Wickremesinghe van zijn post had ontheven. Het Hooggerechtshof zou dat besluit later ongedaan maken, maar de premier zou sinds oktober niet meer zijn toegelaten tot overleg van de nationale veiligheidsraad.