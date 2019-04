In de Maas in het Limburgse Meers is een lichaam gevonden. Of sprake is van een ongeluk of een misdrijf is nog onduidelijk, meldt de politie.

De politie had rond 19.00 uur gisteravond een melding gekregen van mensen die in het water bij Koevaart een lichaam hadden gezien. Bij het politieonderzoek dat vervolgens werd ingesteld, is ook een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk werd het lijk gevonden.

Over de identiteit is nog niets bekend.