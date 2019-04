Noord-Korea bevestigt: er komt een top tussen Kim en Poetin

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reist binnen afzienbare tijd naar Rusland voor een topontmoeting met de Russische president Poetin. De staatsmedia in Noord-Korea hebben dat bevestigd.

Een woordvoerder van het Kremlin zei gisteren dat een topontmoeting tussen de twee leiders waarschijnlijk nog deze maand plaats zal vinden. De Noord-Koreanen hebben alleen bevestigd dat de ontmoeting "snel" zal zijn.

Volgens Zuid-Koreaanse media was een belangrijke Noord-Koreaanse functionaris en vertrouweling van Kim Jong-un zondag in de Russische havenstad Vladivostok. Dat leidde tot speculaties dat de top komend weekend al wordt gehouden.

Noord-Koreaanse vlaggen

NK News, een organisatie die Noord-Korea volgt, heeft op zijn website foto's geplaatst van voorbereidende handelingen op de universiteit van Vladivostok. Arbeiders zijn bezig met het plaatsen van Noord-Koreaanse en Russische vlaggen.

De toenadering tussen Kim en Poetin volgt op de vastgelopen onderhandelingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten over de beƫindiging van het Noord-Koreaanse nucleaire programma in ruil voor het opheffen van internationale sancties tegen het land. Afgelopen februari liepen gesprekken tussen de leiders van beide landen in Hanoi op niets uit.

Volgens waarnemers is de top voor zowel Kim als Poetin van belang. Kim laat ermee zien dat hij nog meer internationale opties heeft dan de Verenigde Staten. Voor Poetin is het de bevestiging dat Moskou nog steeds een factor van belang is op het Koreaanse schiereiland.