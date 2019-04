Elf motorrijders in Duitsland verongelukt in zonnig paasweekend

In Duitsland zijn het afgelopen paasweekend zeker elf motorrijders om het leven gekomen. De Duitse politie heeft dat bekendgemaakt. Veel mensen grepen het mooie weer aan om op de motor te stappen.

De ongelukken waren in het hele land. De oorzaken verschilden, maar veel ongelukken gebeuren volgens de politie doordat motorrijders te hard rijden of geen kennis van de wegen hebben. Gelokt door het mooie weer trekken ze eropuit. "Velen onderschatten de lange reis of de uitdagende wegen", zegt een politiewoordvoerder.

Ook in Nederland waren er het afgelopen weekend veel ongelukken met motorrijders, maar daar vielen voor zover bekend geen doden. Wel raakten verschillende mensen zwaargewond.

De ANWB wees erop dat er elk jaar weer veel motorongelukken zijn aan het begin van het 'seizoen', als de temperatuur begint op te lopen. "Motorrijders zijn dan vaak nog een beetje onwennig en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden", aldus een woordvoerder.