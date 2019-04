Zeker 25 doden bij busongeluk Bolivia

Minstens 25 mensen zijn omgekomen bij een zwaar busongeluk in Bolivia. De bus stortte na een aanrijding 200 meter naar beneden en kwam in een ravijn terecht. 24 mensen raakten gewond.

De bus probeerde een vrachtwagen in te halen, maar botste daarbij op een andere vrachtwagen. Daardoor raakte de bus van de weg.

Het ongeluk gebeurde op 80 kilometer afstand van de stad La Paz. De bus was op weg naar de toeristenstrekpleister Rurrenabaque, maar het is niet bekend of de slachtoffers uit het buitenland komen.

Via Twitter betuigde president Morales zijn steun. Ook riep hij daarbij chauffeurs op om voorzichtiger te zijn.