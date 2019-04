Gat tussen arm en rijk wordt in San Francisco nóg groter na massale beursgang

Ondanks die goede bedoelingen zien veel buurtbewoners de komst van zo'n navigation center niet zitten. Het pand zou midden tussen toeristische attracties komen, in een buurt waar miljoenen betaald worden voor een appartement. Buurtbewoners zijn bang voor waardeverlies van hun woning en toenemende criminaliteit. Om hun boodschap kracht bij te zetten zamelden ze geld in om een zaak te beginnen.

Oververhitte woningmarkt

Door de beursgangen van Uber, Lyft, Slack, Postmates, Pinterest en Airbnb storten werkgevers van die bedrijven zich binnenkort op de huizenmarkt in San Francisco. De stad waar van de 400.000 huizen afgelopen jaar maar 5471 woningen van hand wisselden.

Volgens Deniz Kahramaner, een analist die The Atlantic sprak, komt er met de beursgangen dit jaar zo'n 250 miljard dollar vrij. Kahramaner schat dat er met de beursgangen 5000 nieuwe kopers bijkomen die met een flink bedrag op zak een huis zoeken op een woningmarkt die nu al overkookt.

"Het grote probleem is dat we niet eens in de buurt kunnen komen van de vraag naar nieuwe woningen", zegt makelaar John Townsend tegen persbureau AP. De druk op de huizenmarkt zorgt ervoor dat er nóg minder plek is voor wie geen topinkomen heeft.

Om ook voor de onderkant van de samenleving te zorgen heeft de stad sinds 2015 zes navigation centers geopend. De nieuwe opvang waar nu over gediscussieerd wordt is voor burgemeester Breed van cruciaal belang om voor 2020 tot 1000 bedden in de daklozenopvang te komen.

Niet harteloos

Volgens voorstanders is de opvang veilig, en zijn de tegenstanders harteloos. Maar tegenstanders zeggen dat hij niet past in een toeristische buurt met veel kinderen, en weinig daklozen. Ze vragen zich naast de mogelijke toename van criminaliteit en afname van huizenprijzen af waarom de navigation centers niet evenredig over San Francisco verdeeld worden.

"Andere mensen in de stad zien ons graag als rijke mensen die de dakloze bevolking weg wil hebben, maar dat is helemaal niet waar", zegt Wallace Lee tegen AP. Hij is een huisvader die de oppositie leidt. Ook buurtbewoner Stacey Reynolds-Peterson die er al sinds 1991 woont is het daar niet mee eens. "Er zijn veel dakloze mensen hier. Ik zie ze elke dag en het zijn aardige mensen, maar dit zal er meer aantrekken. Ik hield van de stad en was er trots op. Maar nu niet meer. Het is vies en lelijk."