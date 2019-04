Tien jaar na aanslag Koninginnedag Apeldoorn: 'Een wonder dat ik er nog ben'

Op een aantal lichte lichamelijke problemen na gaat het nu, tien jaar later, goed met Senna. "Artsen zeggen dat ze een beschermengel heeft gehad", vertelt haar moeder. "Want al diegenen die samen met haar meegesleurd zijn, die zijn er allemaal niet meer." Senna noemt het zelf een wonder dat ze er nog is.

Inmiddels is ze 18 en krijgt ze rijles, iets waar ze lang tegenop zag. "Ik stapte in en m'n rijinstructeur zei: je moet spelen met de koppeling en het gaspedaal", vertelt Senna. "Maar ik zie het niet als speelgoed. Ik zie het als een moordwapen. Ja, dat is wel lastig."