Vogelspin maakt wandeling door winkelstraat Veenendaal

Opwinding in Veenendaal vanmorgen: daar maakte een vogelspin een wandeling door het centrum. Voorbijgangers zagen het diertje lopen in een winkelstraat en belden de dierenambulance. Het bleek te gaan om een vogelspin die was ontsnapt in een dierenwinkel.

Het harige diertje werd gezien in de Hoogstraat in Veenendaal. De medewerkers van de dierenambulance wisten samen met enkele boa's de spin voorzichtig in een bakje te krijgen. "Je weet niet of het een dier is dat gevaarlijk is, of hij bijt, of wat dan ook. Dus je bent wel voorzichtig", zegt een woordvoerder van de dierenambulance tegen RTV Utrecht.

Met de spin veilig in een bakje, kon er gezocht worden naar de eigenaar. Het bleek te gaan om een dierenwinkel in het dorp. De vogelspin was daar een week geleden ontsnapt. Inmiddels is het diertje weer terug bij zijn eigenaar. Die liet weten dat het ging om een ongevaarlijke soort.