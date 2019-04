Reisbureaus: Nederlanders keren niet eerder terug uit Sri Lanka

Zo is gisteravond nog een groep van Stip Reizen naar het Aziatische land vertrokken. Er waren geen afzeggingen voor de reis, die de laatste van het seizoen is. Vanuit Sri Lanka vloog een andere groep terug, van mensen die niet in de buurt waren van de locaties van de aanslagen. "Gasten zijn heel verdrietig vanwege de verschrikkelijke situatie, maar ze zijn gewoon naar huis gevlogen", zegt een woordvoerder.

Reizen worden wel aangepast. Zo wordt voor reizen die in Colombo zouden beginnen een andere startlocatie gezocht. Met TUI-onderdeel Kras reizen er zo'n 200 mensen door Sri Lanka. "Gelukkig is er onder onze gasten geen paniek uitgebroken", aldus een woordvoerder.

Alert zijn

Een echtpaar besloot af te zien van een vakantie naar Sri Lanka. Singa Reizen boekte daarom een extra ticket vanaf Colombo naar Thailand. Omdat er geen negatief reisadvies geldt, wordt dit niet gedekt door de verzekering, dus extra tickets of een eerdere vlucht terug zijn voor rekening van de reiziger.

Buitenlandse Zaken adviseert vanwege de aanslagen alert te zijn en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. De Nederlandse ambassade houdt de situatie "nauwlettend in de gaten", zegt een woordvoerder. "Mochten er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven het reisadvies aan te passen, dan passen we dat aan."