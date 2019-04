Burgemeester na Drents paasvuur: 'Dit soort scenario's willen we voorkomen'

De gemeente Emmen bekijkt wat er gisteren misging bij het paasvuur in Erica. De brandweer moest ingrijpen toen vuurdeeltjes van de paasbult terechtkwamen in een bosgebied waar ook enkele vakantiehuisjes staan. Zes huisjes werden uit voorzorg ontruimd.

"Ik snap heel goed dat de eigenaren en vakantiegangers van het vakantiepark zich grote zorgen maakten", zegt burgemeester Eric van Oosterhout tegen RTV Drenthe. Hij belooft dat het paasvuur geƫvalueerd wordt. "Zo zullen we bijvoorbeeld kijken of het vuur wel op voldoende afstand van de huisjes stond. We willen dit soort scenario's natuurlijk voorkomen."

Het paasvuur in het dorp Erica stond op zo'n 100 meter van het bungalowpark. De brandweer trok een waterscherm op tussen het vuur en de huisjes om te voorkomen dat vonken op de huisjes terecht zouden komen. Ook moest de brandweer verschillende brandjes in het bos blussen die waren ontstaan door vliegvuur.

Pech

Eigenaar Esther Nijssen van het bungalowpark zegt tegen RTV Drenthe dat ze geschrokken is van het voorval. "We hebben keihard geknokt om alles uit de grond te krijgen. Het zal niet gebeuren dat de hele boel in de fik vliegt, dat kan gewoon niet."

Boos is ze niet. "Ik gun iedereen plezier en ik vind het zelf ook prachtig. We hebben gewoon de pech dat het zo droog is en dat de wind verkeerd staat."

Alleen in Erica problemen

Volgens Van Oosterhout zijn alle paasvuren in de gemeente 's middags nog gecontroleerd door de brandweer en gemeente. "Dat zijn experts en zij hebben toestemming gegeven. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, om te zeggen dat deze bult niet ontstoken had mogen worden."

In totaal gingen er gisteravond zestien paasbulten in de brand in de gemeente Emmen. Alleen in Erica moest er worden ingegrepen.