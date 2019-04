Vrouw (71) omgebracht in Eindhoven, zoon (40) opgepakt

Een 40-jarige man uit Eindhoven is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn moeder. De vrouw van 71 werd dit weekend dood gevonden in de woning van haar zoon. Ze is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen.

De man meldde zich gistermiddag zelf op het politiebureau in Eindhoven. Omroep Brabant schrijft dat op basis van zijn verklaring de politie naar het appartement aan het Methusalemplein ging. Daar vonden agenten de dode vrouw.

Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog onduidelijk. Er is sporenonderzoek gedaan. Ook is de auto van de 71-jarige vrouw uit Maarheeze meegenomen voor onderzoek. De zoon wordt voorlopig vastgehouden.