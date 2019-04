Slavernijverleden ook op Zeeuwse stranden en in Groningen borgen

"Voor veel mensen is het een ver-van-mijn-bedshow. Je hoort ten eerste vaak 'het is al zo lang geleden' en ten tweede 'het vond ergens anders plaats: Suriname, Indië, Zuid-Afrika'. Dat maakt dat Nederlanders het niet zien als onze geschiedenis. Dat willen we doorbreken. Je vindt het ook in Groningen, ook in Friesland, in Middelburg of Brabant, niet alleen in Amsterdam."

"Het gaat ons niet om de schuldvraag, of om te zeggen hoe slecht Nederland was", benadrukt Jouwe. "Het gaat meer over rekenschap geven. Het gaat om geschiedenis die twee-en-een-halve eeuw heeft geduurd, op vier continenten. Dat betekent iets voor wie we zijn als Nederlanders, als natie. Het gaat niet om een zwarte bladzijde, het hele boek is ermee doordesemd."