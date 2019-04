Auto vliegt in brand en crasht bij vluchtpoging voor politie

Een auto is vannacht op de A1 in brand gevlogen toen de bestuurder op de vlucht sloeg voor de politie. Op een afrit bij Baarn crashte de auto. Een van de inzittenden, een vrouw, is aangehouden.

Agenten uit Amsterdam zagen de auto op de A1 slingeren en gaven een stopteken. De bestuurder negeerde dat en ging er met hoge snelheid vandoor.

De politie zette de achtervolging in, waarbij snelheden van 250 kilometer per uur werden bereikt. De bestuurder wist de agenten van zich af te schudden. Maar bij Baarn crashte de auto. De drie inzittenden raakten niet gewond. Ze konden op tijd uit de auto komen voor die in vlammen opging. Het is niet duidelijk of de vrouw die is aangehouden de bestuurder was.

Een ooggetuige zag de brandende auto vannacht voorbij komen op de snelweg. Hij zei tegen NH Nieuws dat de auto ook onderdelen verloor tijdens de rit.