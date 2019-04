Cycloon Mozambique: honderdduizenden kinderen kunnen niet naar school

Meer dan 300.000 kinderen gaan in Mozambique niet meer naar school sinds de cycloon Idai het land teisterde. Er staan nog wel scholen overeind, maar die worden vooral gebruikt als opvanglocatie, zegt Unicef, dat zich grote zorgen maakt.

De cycloon trok half maart over Mozambique, eiste honderden levens en richtte een enorme verwoesting aan. Volgens Unicef zijn alleen al in de zwaar getroffen provincie Sofala duizenden scholen beschadigd. Ze worden nu vooral gebruikt voor de noodopvang van kinderen en ontheemde gezinnen.

Als kinderen geen onderwijs krijgen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de rest van hun leven, waarschuwt Unicef. Na een traumatische ervaring als de cycloon is het voor hen belangrijk dat de toestand zich normaliseert. Naar school gaan hoort daarbij. De kinderrechtenorganisatie wil dan ook dat scholen zo snel mogelijk weer worden hersteld en natuurramp-bestendig worden gemaakt.

Gedwongen werken

Het aantal kinderen dat in Mozambique naar school gaat is al niet groot. Minder dan 20 procent van de leerlingen wordt ingeschreven op een middelbare school. Unicef vreest dat kinderen nu worden gedwongen te gaan werken, omdat veel ouders door de cycloon niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Volgens Unicef blijft de nood hoog in Mozambique en hebben een miljoen kinderen humanitaire hulp nodig. De organisatie geeft financiƫle steun aan leraren, stelt schooltenten beschikbaar, maakt schoolgebouwen schoon en traint docenten in het geven van psycho-sociale ondersteuning van de kinderen.