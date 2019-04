Regering Sri Lanka geeft moslimgroep schuld van aanslagen

De aanslagen van gisteren op Sri Lanka, waarbij zeker 290 mensen om het leven zijn gekomen, zijn gepleegd door de onbekende radicale moslimgroepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ). De aanslagen zijn uitgevoerd door zeven zelfmoordterroristen, die allemaal afkomstig waren uit Sri Lanka. Dat heeft de Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid gezegd op een persconferentie.

Wel hebben de daders hulp gehad van een internationaal terroristisch netwerk, denken de autoriteiten.

"Deze aanslagen zijn niet gepleegd door een groepering uit dit land alleen. Er is een internationaal netwerk aan te pas gekomen. Zonder dat netwerk hadden deze aanslagen niet gepleegd kunnen worden", aldus minister Senaratne, die geen bewijs leverde voor zijn beschuldigingen.

Internationale hulp

Al met al werden gisteren negen aanslagen gepleegd op hotels en kerken, de meeste in de hoofdstad Colombo. Het onderzoek is nog in volle gang: er zijn 24 mensen opgepakt die worden ondervraagd. Sociale media als Facebook, WhatsApp en Instagram zijn geblokkeerd om de verspreiding van nepnieuws te voorkomen.

Sri Lanka heeft om internationale hulp gevraagd bij de opsporing van de verantwoordelijken. Twee weken geleden heeft de Sri Lankese inlichtingendienst inderdaad gewaarschuwd voor terroristische aanslagen, waarbij namen zijn genoemd van leden van NTJ. De informatie zou de premier niet hebben bereikt.

De minister van Defensie stelt daartegenover dat het niet fair is om de inlichtingendiensten en de regering nalatigheid te verwijten. De beschikbare informatie ging over een of twee aanslagen en dat niet was te voorzien dat er een terroristische aanval van deze omvang zou komen, zei hij tegen de BBC.

Vanaf middernacht lokale tijd zou in het hele land de noodtoestand afgekondigd worden. Politie en militairen krijgen daardoor vergaande bevoegdheden om mensen op te pakken en te ondervragen.