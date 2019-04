Onterechte kosten voor opbaring in verzorgingstehuizen

Wanneer een overledene opgebaard in een kamer van een verzorgingstehuis ligt, brengen verzorgingstehuizen regelmatig extra kosten in rekening bij de familie. De verzorgingstehuizen krijgen daar al geld voor van de overheid, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In de Wet Langdurige Zorg is sinds 2009 vastgelegd dat zorginstellingen geld krijgen van de overheid nadat iemand is overleden. Daarmee worden kosten voor de kamer van de overledene opgevangen. Nu blijkt dat verpleegtehuizen alsnog de kosten doorrekenen aan de familie, vaak tussen de 80 en 100 euro per dag.

Extra kosten

Brigitte Striekwold kreeg een rekening van 330 euro na het overlijden van haar schoonvader, vertelt ze aan RTL. Dat gebeurde in verzorgingstehuis Gertrudis in 's-Heerenberg. "De verpleging vroeg of mijn schoonvader op zijn eigen kamer zou blijven. We hebben gezegd dat we dat graag wilden als dat kon. En dat was geen probleem", zegt Striekwold.

De volgende dag rekende Gertrudis daar 330 euro voor. Dat gaat dan niet om het opbaren zelf, maar om extra kosten voor de huur van de kamer, die al betaald is. "Je moet dan dus eigenlijk dubbel betalen", zegt Striekwold. "330 euro om opgebaard te liggen op je eigen kamer die je betaalt, vinden wij gewoon heel raar."

'Lange wachtlijsten'

Volgens Hans Metzemaekers, bestuurder bij koepelorganisatie Azora, worden de extra kosten gerekend om de 'eigen kosten te dekken'. "De mutatiedagenvergoeding die we vanuit de Wet Langdurige Zorg krijgen is voor ons niet voldoende om zo'n leegstaande kamer te betalen", zegt hij.

Als binnen een periode van zeven dagen na het overlijden geld wordt gevraagd voor een kamer, is dat niet acceptabel. Dat stelt Actiz, brancheorganisatie voor zorgondernemers. Actiz gaat in gesprek met de organisaties.