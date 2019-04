Gratis vakantiehuis voor huisartsen die willen waarnemen in Zeeland

De vakantiehuizen staan in Vrouwenpolder, aan zee, en in Middelburg, voor wie meer van cultuur houdt. Het zijn volledig ingerichte appartementen. De huisarts is in het weekend vrij, en wordt geacht door de week waar te nemen op de huisartsenpost die speciaal voor toeristen is ingericht in Vlissingen.

Er is vervanging nodig voor ongeveer 9 weken, maar de meeste belangstellenden boeken een of twee weken. "Vakantieartsen krijgen voor de hele periode bleek niet haalbaar", zegt Hubrechsen. "De meesten willen een of twee weken. En eigenlijk vinden we dat ook wel leuk. Want zo krijgen we de kans om méer huisartsen te laten zien hoe het is om in Zeeland te werken. En dus hebben we meer kans dat er een paar bij zijn die het zo fijn vinden dat ze willen blijven."

Ze laat het vakantiehuis in Middelburg zien. Het is een prachtig gerestaureerd pand in een voorname straat. De Abdij, met de rustige binnenhof en het Zeeuws museum zijn vlakbij. Net als de imposante Markt met het Middeleeuwse stadhuis en de vele terrassen. "We hebben hier écht iets te bieden", zegt Hubrechsen. "Alleen moeten huisartsen dat nog ontdekken."