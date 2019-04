Wekdienst 22/4: dodental Sri Lanka op 290 en kampioenswedstrijd FC Twente

Wat heb je gemist?

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is opgelopen tot 290. Volgens lokale autoriteiten zijn er bij de aanslagen zeker 500 mensen gewond geraakt. De politie heeft inmiddels 24 mensen aangehouden, maar het is nog niet duidelijk welke groepering erachter zit.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het onderzoek wordt ook gekeken of er adequaat is gehandeld door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; de premier van Sri Lanka zei gisteren dat er aanwijzingen waren dat er een aanslag op handen was.