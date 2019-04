Zeventien doden in Colombia door aardverschuiving

In Colombia zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen door een aardverschuiving. Die was het gevolg van zware regenval in het zuidwesten van het Zuid-Amerikaanse land. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Volgens het Colombiaanse rampenagentschap zijn acht huizen door de moddermassa overspoeld in de plaats Rosas, zo'n 600 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota. Ook is een deel van de snelweg geblokkeerd.

Reddingswerkers zoeken met onder meer graafmachines verder naar mogelijke slachtoffers onder de modder en het puin. Daarbij is ook het leger ingezet. President Iván Duque twitterde dat hij meeleeft met de familie van de slachtoffers.