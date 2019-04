Mannen vallen zwarte Tsjechische parlementariër aan

In Tsjechië is de parlementariër Dominik Feri door twee mannen aangevallen, melden Tsjechische media. De 22-jarige politicus werd in de regio Moravië belaagd, waarbij een van de aanvallers zou hebben geroepen: "Negers horen niet in de politiek." Feri zijn vader is van Ethiopische afkomst.

De twee mannen namen de parlementariër te grazen toen die een wijnproeverij bezocht. Hij moest naar het ziekenhuis om te worden behandeld aan zijn verwondingen. Feri twitterde later dat artsen een vleeswond op zijn rug hebben gehecht.