Exitpoll: komiek Zelensky wint presidentsverkiezingen Oekraïne

De presidentsverkiezingen in Oekraïne zijn gewonnen door de komiek en acteur Volodymyr Zelensky. Uit een exitpoll blijkt dat hij zijn tegenstander, zittend president Porosjenko, ruimschoots heeft verslagen.

Volgens de exitpoll heeft Zelensky in de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen meer dan 73 procent van de stemmen gekregen. Hij had de eerste ronde, drie weken geleden, ook al ruim gewonnen.

Porosjenko heeft zijn verlies inmiddels erkend. Hij zegt dat Zelensky hem overtuigend had verslagen en dat hij volgende maand zal aftreden. Ook zegt hij dat hij actief zal blijven in de politiek.

Tv-serie

Inhoudelijk willen de twee kandidaten ongeveer hetzelfde, bleek in de campagne. Ze pleitten beiden onder meer voor een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggave van de Krim en meer samenwerking met het Westen. De campagne draaide dan ook vooral om de persoonlijkheden van de kandidaten.

De 41-jarige Zelensky speelt in een populaire tv-serie een leraar die president wordt en de strijd aanbindt met corruptie. Politieke ervaring heeft hij niet. Dat laatste gebruikte zijn tegenstander Porosjenko in de campagne om stemmen te trekken.

Op zijn beurt zei Zelensky over de president dat die in het geheim banden onderhoudt met Rusland. Ook verweet hij de oud-zakenman Porosjenko dat die steenrijk is in een land waarin de koopkracht van burgers al jaren daalt.