Kleuter die uit kermisattractie viel weer thuis

Het jongetje dat gisteravond in het Limburgse dorp Helden uit een kermisattractie viel, heeft een hersenschudding. De burgemeester van de gemeente Peel en Maas heeft dat gezegd tegen RTL Nieuws. Gisteravond werd de jongen van 5 jaar door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag mocht hij naar huis om verder te herstellen.

De exploitant van de attractie, een rupsbaan, zei tegen dagblad De Limburger dat de jongen tijdens de rit was gaan staan, zijn evenwicht had verloren en eruit was gevallen. Bij die val kwam hij met zijn hoofd op de stoep terecht.

De NVWA doet onderzoek naar het ongeluk. De rups, een attractie met aaneengeschakelde karretjes die snel in het rond rijden, heeft geen veiligheidsbeugels. Kort geleden was de attractie nog goedgekeurd, zegt de exploitant.

De kermis in Helden, die tot dinsdag duurt, is vandaag weer opengegaan.