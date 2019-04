Dode vrouw in Eindhovense woning, politie vermoedt misdrijf

Er is een dode vrouw gevonden in een appartement in Eindhoven. De politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat. Een man is aangehouden.

De vrouw werd vanmiddag gevonden in een appartementencomplex met vier verdiepingen in het centrum van Eindhoven. Over de identiteit en de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Specialisten van forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in de woning. Het onderzoek gaat nog geruime tijd in beslag nemen, laat de politie aan Omroep Brabant weten.