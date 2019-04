Grote brand in Waalhaven Rotterdam

In de Rotterdamse Waalhaven woedt een grote brand. Zwarte rook is in de wijde omgeving te zien.

De rook komt uit een bedrijfspand, meldt RTV Rijnmond. Het is nog niet duidelijk om wat voor bedrijf het gaat. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om de brand te blussen. Ook het droneteam van de brandweer en een patrouillevaartuig van Havenbedrijf Rotterdam zijn opgeroepen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Ook is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.