Stankoverlast en brandlucht door Duitse paasvuren

Vanwege paasvuren in Duitsland is de luchtkwaliteit in delen van Nederland slecht. Onder meer vanuit Urk, Kampen, Assen en Amsterdam komen meldingen van een brandlucht en stankoverlast.

De oostenwind blaast de rook en roetdeeltjes van die vreugdevuren naar het westen. De waarden van de luchtkwaliteit variƫren sterk van uur tot uur.